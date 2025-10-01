Coordinación de Desarrollo Educativo de Izúcar de Matamoros reanudan labores

Staff/RG

La Secretaría de Educación Pública informa que, a partir de este 30 de septiembre, los servicios en la Coordinación de Desarrollo Educativo, ubicada en el municipio de Izúcar de Matamoros, se reanudan en su horario habitual.

La comunidad en general podrá realizar los siguientes trámites: duplicados de certificados, validación de inscripción y reinscripción, constancia de servicio, credenciales para docentes y personal administrativo, entre otros.

El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría refrenda su compromiso de mantener instituciones sólidas y en funcionamiento en beneficio de las y los estudiantes.