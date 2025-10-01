Claquetazo por inicio de grabaciones de “Mi rival”, la nueva telenovela producida por Carmen Armendáriz

Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden son los protagonistas

Por Mino D’Blanc

Este lunes 29 de septiembre en la hacienda La Ventilla, ubicada en San Luis Potosí se dio el pizarrazo por inicio de grabaciones de la telenovela “Mi rival”, producción ejecutiva de la reconocida y experimentada Carmen Armendáriz, para TelevisaUnivision y protagonizada por Alejandra Barros, Sebastián Rulli y Ela Velden.

Cabe hacer mención que la emblemática y bellísima hacienda La Ventilla es una de las locaciones de esta historia.

En dicha ceremonia tan importante para una producción, estuvieron presentes además de la productora y los protagonistas, las actrices Ana Bertha Espín, Martha Julia, Cassandra Iturralde, Cinthia Aparicio, Mildred Feuchter y Diana Haro, así como los actores Arturo Peniche, Marco Treviño, Edward Castillo, José Manuel Figueroa, Daniel Martínez, Jorge Caballero, Vicente Tamayo, Alex Figueroa, Patricio Labastida, entre otras y otros, además del equipo de producción.

“Mi rival” es una historia original de Inés Rodena, con versión y libretos de Perla Farías, Verónica Suárez, Basilio Álvarez y Felipe Silva. La dirección de escena es de Enrique Arroyo y de Héctor “El Oso” Márquez.

-Breve sinopsis de “Mi rival”: Paloma (Alejandra Barros) y su hija Bárbara (Ela Velden) quienes se convierten en rivales al enamorarse del mismo hombre. Por un lado, Paloma intenta retener el amor de Renato (Sebastián Rulli), pero su hija Bárbara hará todo por conquistarlo.

“Mi rival” se estrenará por “las estrellas” en el primer trimestre del 2026 en la barra de las 21:30 horas.