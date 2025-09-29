Gobierno de Puebla invertirá 6 mil 500 mdp en el abastecimiento de agua en 9 municipios

Erika Méndez

El gobierno de Puebla invertirá 6 mil 500 millones de pesos en el abastecimiento de agua en nueve municipios de la zona metropolitana.

Informó el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, quien indicó que se trata de un plan con duración de cinco años.

Detalló que para ejecutarlo se colocarán seis colectores y ocho plantas de tratamiento de agua.

Ls municipios beneficiados serán: Amozoc, Cuautlancingo, Coronango, Ocoyucan, Puebla, San Gregorio Atzompa, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula.