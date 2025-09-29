Anuncian inversión de 161 mdp para  saneamiento del río Atoyac

Erika Méndez

El director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue), Alberto Jiménez Merino, anunció inversión de 161 millones de pesos para el saneamiento del río Atoyac.

En conferencia de prensa, dijo que para el primer tramo se contempla el uso de plantas tratadoras de agua,se colocarán en nueve municipios del estado.

A su vez, el comisionado del gobierno federal, Alejandro Isauro Martínez, destacó que para llevar a cabo dichas labores se hizo un análisis sobre las descargas residuales. Detectaron que se realizan 2 mil 359 de manera directa en los seis kilómetros del río Atoyac y una proviene del Estado de México.

Por su parte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta acusó que la contaminación del afluente de agua es resultado de la omisión de las administraciones pasadas.

Por ello, ahora trabajarán duro para poder reparar esta parte.