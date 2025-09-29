SSP solicitará traslado de Javier López Zavala a un penal federal

María Huerta

La secretaría de Seguridad Pública estatal adelantó que, de ser necesario, el estado presentará una solicitud formal para trasladar a Javier López Zavala —presunto autor intelectual del feminicidio de la activista y abogada Cecilia Monzón— a un penal federal, señaló Francisco Sánchez González.

Sostuvo que el proceso legal contra el ex secretario de Gobernación, López Zavala aún no ha concluido y la solicitud se presentará una vez que se defina su situación jurídica por el feminicidio.

“Cuando concluya el proceso con una sentencia, tomaremos las medidas necesarias. Nosotros presentaremos la solicitud y esperamos que sea atendida”.