Detienen a trailero armado en Tehuacán

By Redaccion2 / 29 septiembre, 2025

Desde Puebla

Mediante un fuerte operativo se logró la detención de un operador de un camión pesado que portaba un arma de fuego en Tehuacán.

Durante la tarde de este lunes sobre la calle independencia.

Hasta el momento se desconoce la situación legal del ahora detenido o si tiene permiso para portar el arma de fuego.

