Puebla capital tendrá 150 nuevos policías al cierre del 2025

María Tenahua

El director de la Academia de Formación y Profesionalización de la capital poblana, Guillermo Almazán Smith, señaló que, al cierre del 2025, habrá 150 nuevos policías.

En entrevista, destacó que debido a que se han incrementado los filtros para ingresar a la academia, los interesados debe contar con bachillerato o licenciatura, cuando antes no era un requisito, deben saber conducir un vehículo, además de aprobar el examen de control de confianza.

Son seis meses de preparación, algunos estudiantes desertan por lo riguroso, en julio se graduaron 40 cadetes y a final del año otros 110.