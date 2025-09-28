Domingo de lluvias durante la tarde-noche en Puebla capital 

Desde Puebla

Se espera un día nublado con alta probabilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas entre las 16:00 y las 20:00 horas, con una acumulación estimada de 5 mm.

La temperatura oscilará entre una máxima de 24°C y una mínima de 14°C.

Se recomienda a la población tomar precauciones adicionales debido al índice UV extremo, así como aprovechar las buenas condiciones de calidad del aire, que se reporta como buena.

Ante el pronóstico de lluvias, se han activado los protocolos de prevención y atención a encharcamientos severos o inundaciones.

En caso de que quedes varado dentro de tu vehículo en una calle inundada, es importante que mantengas la calma y evalúes la situación; no entres en pánico, respira y analiza si el nivel del agua sigue subiendo o se mantiene estable.

Si el agua ya alcanza el nivel de las llantas o más arriba, apaga el motor de inmediato, ya que mantenerlo encendido puede causar daños severos al vehículo.

Estas acciones pueden marcar la diferencia para tu seguridad y facilitar la atención por parte de los cuerpos de emergencia.

Nos mantenemos atentos a los radares de la Comisión Nacional del Agua (CNA)y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el monitoreo constante de las condiciones climáticas. Para reportes, comunícate al 072, y en caso de emergencia, llama al 911.