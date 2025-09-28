Aprueba Comisión del Congreso que obligaciones alimentarias comprendan gastos para esparcimiento y educación

– Las reformas se realizaron al primer párrafo del artículo 497 y el artículo 498 del Código Civil

Desde Puebla

En sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso del Estado, las y los diputados aprobaron el proyecto de dictamen para reformar el primer párrafo del artículo 497 y el artículo 498 del Código Civil, con la finalidad de establecer que los alimentos comprendan –más allá de comida, vestido y habitación— el esparcimiento y demás necesidades integrales para el sano desarrollo de las personas.

El proyecto de dictamen, elaborado con la iniciativa de la diputada Celia Bonaga Ruiz, contempla que, respecto de las y los menores, los alimentos también comprendan los gastos para la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y educación media superior del alimentista y para proporcionar algún oficio, arte o profesión que resulte adecuado a sus circunstancias personales.

Durante la discusión del proyecto de dictamen, la diputada Norma Estela Pimentel Méndez señaló que, además de las reformas realizadas, es necesario que el Poder Judicial haga cumplir estas disposiciones mediante los mecanismos existentes.

Por su parte, el diputado Óscar Mauricio Céspedes Peregrina señaló que esta propuesta tiene como finalidad ampliar el concepto de alimentos en el Código Civil, para que se reconozcan los elementos básicos de subsistencia de las y los menores y las actividades de esparcimiento para su sano crecimiento, como parte esencial de la formación, desarrollo integral y dignidad humana.

En la sesión estuvieron presentes las y los diputados: Óscar Mauricio Céspedes Peregrina, Norma Estela Pimentel Méndez, Susana del Carmen Riestra Piña, Araceli Celestino Rosas, Roberto Zataráin Leal y Elvia Graciela Palomares Ramírez.