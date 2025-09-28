Coronan a Goudilia González Palacios como Xochicihuatl del 60° Aniversario del Huey Atlixcáyotl

Desde Puebla

En el marco de la celebración por los 60 años del Huey Atlixcáyotl, Goudilia González Palacios, originaria de San Gabriel Chilac, fue coronada como Xochicihuatl, máxima representante de esta fiesta que honra las raíces y tradiciones de los pueblos originarios de Puebla.

El título de Xochipilme fue otorgado a Angélica Esteban Lucas, de Zapotitlán de Méndez, y a Sabina Pérez Castillo, de San Pedro Benito Juárez, de Atlixco.

En representación de la presidenta municipal Ariadna Ayala, la regidora de Turismo, Valerie Bartsch Aburto, reconoció la entrega de cada participante y destacó la relevancia de preservar y difundir la riqueza cultural de las comunidades.

También se resaltó la participación de representantes de San Andrés Cholula, Zacapoaxtla y Teopantlán, quienes con su presencia fortalecieron el sentido de identidad y tradición que distingue a esta festividad.