Atlixco se proyecta a nivel nacional: Ariadna Ayala presenta billete conmemorativo del Huey Atlixcáyotl junto a la Lotería Nacional

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vivaldo y la Secretaria de Cultura, Alejandra Pacheco Mex, presentaron el billete conmemorativo del sorteo Zodiaco No. 1721, dedicado al 60 aniversario del Huey Atlixcáyotl.

Ariadna Ayala agradeció el respaldo de la Lotería Nacional y de la Secretaría de Cultura estatal, resaltando que este homenaje proyecta la riqueza cultural de Atlixco.

Por su parte, Alejandra Pacheco Mex, secretaria de Cultura, destacó que el festival es un legado vivo que enaltece las tradiciones de Puebla; mientras que Olivia Salomón subrayó que Atlixco es símbolo de identidad y orgullo nacional.

El billete estará disponible con 2.4 millones de cachitos y participará en el sorteo del 5 de octubre, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos y una bolsa total de 24 millones.