Pareja herida tras explosión de gas en Amozoc

Desde Puebla
Hombre y mujer lesionados con quemaduras de primer grado tras la acumulación de gases dentro de una casa en Amozoc.
Sobre la 10 Poniente y 6 Norte, en el centro del municipio.
La explosión ocurrió en un cuarto donde se combustionan cajas de cartón, plástico, artículos de cocina, semillas, solventes (thiner), se ocupa como cocina económica y bodega de juguetes de yeso.
En tanto paramédicos de Protección Civil atendieron a la pareja y la trasladaron a un hospital.
You may also like
-
Brugada pone en marcha el programa Educación Utopía en CDMX
-
México y EU instalan grupo de seguridad para frenar tráfico de armas y huachicol
-
Siembran 590 árboles en Puebla capital
-
Video: Incendio en corredor industrial La Ciénaga, controlado 30%
-
IMACP extiende exposición “El murmullo de los océanos”