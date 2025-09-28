Pareja herida tras explosión de gas en Amozoc

Desde Puebla

Hombre y mujer lesionados con quemaduras de primer grado tras la acumulación de gases dentro de una casa en Amozoc.

Sobre la 10 Poniente y 6 Norte, en el centro del municipio.

La explosión ocurrió en un cuarto donde se combustionan cajas de cartón, plástico, artículos de cocina, semillas, solventes (thiner), se ocupa como cocina económica y bodega de juguetes de yeso.

En tanto paramédicos de Protección Civil atendieron a la pareja y la trasladaron a un hospital.