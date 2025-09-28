Sigue sin servicio Línea A del Metro tras lluvias en CDMX; ¿qué estaciones están cerradas?

Excelsior

Luego del aguacero del sábado, siguen fuera de servicio las estaciones Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y la terminal La Paz de la Línea A del Metro. El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, informó que trabajadores del organismo siguen sacando agua de las vías.

Desde anoche y durante la madrugada, continuamos con los trabajos para desalojar el agua acumulada en las vías de la Línea A, con el objetivo de reanudar la operación de forma segura y lo antes posible”, indicó en su cuenta de X.

Las labores son realizadas por el equipo de Instalaciones Hidráulicas del STC, en coordinación de la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, Comisión de Aguas del estado de México y el municipio mexiquense de La Paz.