Sigue sin servicio Línea A del Metro tras lluvias en CDMX; ¿qué estaciones están cerradas?

Excelsior
Luego del aguacero del sábado, siguen fuera de servicio las estaciones Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y la terminal La Paz de la Línea A del Metro. El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC), Adrián Rubalcava, informó que trabajadores del organismo siguen sacando agua de las vías.
Desde anoche y durante la madrugada, continuamos con los trabajos para desalojar el agua acumulada en las vías de la Línea A, con el objetivo de reanudar la operación de forma segura y lo antes posible”, indicó en su cuenta de X.
Las labores son realizadas por el equipo de Instalaciones Hidráulicas del STC, en coordinación de la Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México, Comisión de Aguas del estado de México y el municipio mexiquense de La Paz.
Actualmente, el servicio de trenes opera de manera provisional de Pantitlán a Guelatao, mientras que el servicio gratuito de @RTP_CiudadDeMex continúa apoyando a las personas usuarias en el tramo Guelatao–Santa Marta. Mi reconocimiento y agradecimiento a todas las autoridades y organismos por su respaldo en esta situación”, indicó.
You may also like
-
Coronan a Goudilia González Palacios como Xochicihuatl del 60° Aniversario del Huey Atlixcáyotl
-
Pareja herida tras explosión de gas en Amozoc
-
Activan alerta púrpura por lluvia y granizada para Iztapalapa
-
Lluvia de nuevo saca de operación a estaciones de Línea A del Metro
-
Brugada pone en marcha el programa Educación Utopía en CDMX