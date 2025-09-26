¿Cuál es la mejor temporada para casarse en México sin gastar de más?

Staff/RG

Los arreglos florales juegan un papel muy importante en la celebración de las bodas, hay que considerar su alto costo en distintas temporadas del año.

La comida y bebidas, son otro de los gastos que podrían subir su precio durante cierta temporada, de acuerdo a Dinero.mx

Planear una boda puede ser emocionante y estresante a la vez, ya que no es un simple evento social, sino que representa uno de los días más significativos en la vida de una pareja. Aunque este tipo de celebraciones pueden ser muy costosas, el presupuesto es lo que determina el tamaño de la fiesta. Se puede optar por algo íntimo y sencillo con los seres más cercanos o por un gran evento con cientos de invitados. Al final, lo que realmente importa es que el evento refleje la personalidad de los novios y que se adapte al presupuesto.

Alejandro Sena, director general de Dinero.mx, menciona que: “casarse en México puede ser tan costoso como tu presupuesto y tus planes lo permitan. Si bien los costos pueden variar dependiendo de la locación, el tipo de ceremonia y la temporada, el planear con anticipación y cotizar puede ser la llave para disfrutar ese día tan especial sin deudas ni preocupaciones.”

Para el directivo de la plataforma DineroMx, es importante escoger muy bien la mejor temporada del año y hacerlo con tiempo de planeación para ahorrar grandes sumas de dinero.

¿Cuál es la temporada más cara y barata para casarse en México?

Los precios de una boda pueden variar de un estado a otro, pero hay ciertos gastos que pueden ser más bajos durante ciertas temporadas del año de forma casi general.

Karina Monteón, wedding planner con 10 años de experiencia en el sector, detalla que estos son los datos económicos más representativos de una boda, que podrían verse afectados en las distintas temporadas del año:

● La mayoría de los gastos suelen elevarse en temporada de calor en verano, principalmente por las decoraciones de flores (algo muy importante para las novias), las cuales se encarecen hasta un 50% en comparación a otras fechas, lo bueno de esta temporada es que se pueden encontrar varias flores más coloridas.

● Verano también es considerada una temporada alta debido a las vacaciones escolares, lo que incrementa el costo de los venues y destinos de viaje.

● La parte de la comida y bebidas también representa un mayor gasto durante temporada de calor, pues la conservación de los alimentos se debe procurar durante estas fechas porque es fácil que se echen a perder.

● Por otro lado, las temporadas de otoño e invierno suelen ser un poco más baratas frente al calor intenso del verano. En contraste, las decoraciones en tonos tierra y dorado son especialmente populares en las bodas de otoño, aportando un ambiente cálido y elegante, lo que sí podría elevar el costo en esta fecha.

● Otro factor importante es que gastos como la luna de miel pueden ser más accesibles en esta época, principalmente en los meses de enero y febrero, los cuales son considerados como temporada baja para algunos destinos turísticos.

● La cuesta de enero juega un favor importante y los venues (lugares) ofrecen descuentos en paquetes para incentivar la compra durante los primeros meses del año en donde la mayoría de los mexicanos se encuentran sumamente gastados por las fiestas decembrinas.

“Casarse en verano tiene varios factores que podrían encarecer el costo de una boda, aunque el clima es mucho más agradable, es considerada una temporada alta para la contratación de salones y viajes de luna de miel. Por el lado contrario, mediados y finales de invierno, pueden traer consigo promociones y descuentos tanto en el evento como en el viaje de bodas”, puntualiza Alejandro Sena, de Dinero.mx