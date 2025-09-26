Staff/RG

Se invita a las personas interesadas en la historia, el patrimonio y el desarrollo actual del ferrocarril en México.

El evento, contempla la realización de conferencias magistrales, paneles, mesas de diálogo y presentaciones editoriales.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Centro Nacional para la Preservación del Patrimonio Cultural Ferrocarrilero (CNPPCF), llevará a cabo el XIII Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril, del 22 al 24 de octubre, en la ciudad de Puebla, el cual busca generar un espacio de diálogo, reflexión y construcción colectiva en torno a la historia, el presente y el futuro de los ferrocarriles en México.

En rueda de prensa, Teresa Márquez Martínez, directora del CNPPCF, destacó que este evento “Se alinea a la perspectiva del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, particularmente en el marco del humanismo mexicano, que reconoce al ferrocarril como un medio de transporte con vocación social, por ser menos contaminante, más seguro y accesible. Asimismo, el Encuentro se vincula con la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros, como alternativa para la movilidad y el desarrollo sostenible”.

El Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril se ha consolidado, a lo largo de trece ediciones, como el foro más importante en México dedicado al análisis del pasado, presente y futuro de los trenes. Su carácter interdisciplinario ha permitido la participación de historiadores, antropólogos, arquitectos, ingenieros, así como especialistas en los ámbitos del turismo, la museología y la educación, entre otras disciplinas. En este sentido y como resultado de la convocatoria de participación, abierta el pasado mes de julio, se recibieron 88 propuestas de ponencias, de 17 entidades federativas, de las cuales 57 fueron aprobadas por un comité académico para ser parte de este evento académico. De igual forma se contará con participaciones internacionales de Argentina y Brasil.

El encuentro se desarrollará a lo largo de tres días, en los que habrá conferencias magistrales, mesas de diálogo, conversatorios y presentaciones editoriales, entorno a los siguientes ejes temáticos: “Historia del ferrocarril en México”; “Ferrocarril y territorio: medio ambiente, paisaje y urbanismo”; “Ferrocarril, memoria, trabajo y comunidad”; “Patrimonio cultural ferrocarrilero”; “Infraestructura, innovación tecnológica y presente ferroviario”; y las “Mujeres en entornos ferroviarios”.

Las actividades del Encuentro se llevarán a cabo de manera presencial en las instalaciones del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, ubicado en la calle 11 Norte 1005, Centro Histórico de la ciudad de Puebla, además de manera híbrida se podrán seguir las conferencias a través de Facebook live en https://www.facebook.com/MuseoNacionalFerrocarriles y https://www.facebook.com/CEDIF.MNFM. El programa académico puede ser consultado en https://bit.ly/enif2025.