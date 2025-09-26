Se medirán “Tarzán” Aburto y “Thunder” Suárez por cetro mundial wélter de LUX Fight League

Staff/RG

Chocarán en batalla estelar de LUX 055 en Guadalajara

Por el cinturón mundial varonil de peso wélter de LUX Fight League, el artemarcialista tapatío, Anuar “Tarzán” Aburto, se medirá frente al capitalino Antonio “Thunder” Suárez, en la pelea estelar de LUX 055 presentada por AMISTAD, VINSSA y U Rent It, que se disputará el próximo viernes en el Centro Deportivo Alcalde (Cedam) de Guadalajara, Jalisco.

Aburto (8-1-0) intentará concretar un paso prometedor dentro de la compañía más importante de Artes Marciales Mixtas (MMA) de Latinoamérica con el cetro de las 170 libras.

“Estoy haciendo un campamento muy fuerte, trabajando en debilidades y fortalezas para dejar en claro que esto es lo que realmente quiero y que soy de los mejores de México”, expresó el oriundo de Puerto Vallarta, Jalisco.

“’Thunder’ es un tipo duro, pero yo tengo la mentalidad de que soy el mejor y de que soy el campeón. No importa quién esté enfrente de mí, tengo que pasarlo y superar mi nivel”, apuntó el peleador de 27 años.

Por su parte, Suárez (15-9-0) buscará quedarse con el premio mayor ante la afición de su rival, confiado en su mayor experiencia en los octágonos del orbe.

Asimismo, en la batalla coestelar de la noche, el nicaragüense Julio “Nica” Ruiz (7-1-0) hará frente al costarricense Walter “Burro” Zamora (13-5-0), en contienda pactada en las 145 libras.

Ruiz hará su tercera aparición en la jaula de LUX Fight League, donde ya suma una victoria y una derrota, mientras que Zamora debutará en la compañía que encabeza Joe Mendoza con el antecedente de haber participado en la edición latinoamericana de The Ultimate Fighter.

En tanto, en una de las peleas más esperadas por la afición local, el potosino Alexandro “Jaguar” Bravo (5-2-0) se enfrentará al tapatío Axel “Charro” Osuna (8-2-0), en choque por el peso mosca.

Bravo, con 31 años, aportará experiencia y presión constante, mientras que Osuna, de 28 años, combina boxeo y jiu-jitsu en un estilo versátil que promete dar espectáculo.

Mientras que en la contienda que abrirá la velada principal, la argentina Sofía Landi (3-3-0) medirá fuerzas con la tapatía Fernanda Larios (5-3-0), en pelea por las 125 libras.

La representante sudamericana tendrá su segunda presentación en la compañía, tras su debut en LUX 051 con derrota ante la duranguense Hannah Ramos.

Mientras que Larios Contreras atraviesa un momento de consolidación, al estar invicta en par de presentaciones en la empresa.

La cartelera principal de LUX 055 presentada por AMISTAD, VINSSA y U Rent It, que iniciará el próximo viernes a las 21:00 horas, será transmitida en vivo a nivel mundial, en el idioma inglés y español, por la plataforma UFC Fight Pass.