Alertan sobre el mal estado de la carretera entre La Bóveda e Hidalgo

Abelardo Domínguez

Vecinos de la comunidad de La Bóveda, en el municipio de Acaxochitlán, y de pueblos aledaños han solicitado al gobierno de Julio Menchaca la rehabilitación urgente de la carretera en la zona conocida como La Desviación. Este punto es una intersección estratégica entre las autopistas México-Tuxpan y Tlaxco-Tejocotal.

Durante meses, los habitantes de la región han reportado el mal estado del asfalto: baches, fracturas y encharcamientos que representan un grave riesgo para los conductores. Además del peligro vial, estas condiciones han propiciado un aumento en la inseguridad. Las afectaciones se extienden por varias rutas importantes: la carretera que va hacia Zacatlán hasta el acceso a la comunidad de San Andrés, el camino a La Laja con dirección a Huauchinango, y la vía que conecta con El Tejocotal hacia Acaxochitlán.

Debido a la falta de respuesta de las autoridades, los vecinos han advertido que podrían organizarse para bloquear las carreteras y caminos vecinales hasta que sus peticiones sean atendidas.

El mal estado de la vía ya ha provocado accidentes. Además, se han documentado daños graves a vehículos y se han registrado robos de automóviles en la zona.