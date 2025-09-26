Abogados Cristianos logra que el Gobierno de Guanajuato elimine el aborto como medida educativa en los programas de educación sexual

Staff/RG

Abogados Cristianos logró que el Gobierno de Guanajuato excluyera a Las Libres (Asociación civil) del programa de educación sexual y eliminara el aborto como eje central, comprometiéndose además a trabajar con especialistas y a escuchar a los padres.

Estos avances se consiguieron gracias a los amparos, denuncias públicas y la presión social ejercida en defensa de los menores y de los derechos de las familias, evidenciando además los vínculos ilegales del Gobierno con Las Libres.

La Asociación de Abogados Cristianos han conseguido que el Gobierno de Guanajuato excluya a la agrupación proaborto Las Libres de la elaboración del programa de educación sexual para menores de edad, y que elimine el aborto como eje central del mismo. Además, el Gobierno se ha comprometido a construir la segunda etapa del proyecto con especialistas y a escuchar las inquietudes de los padres de familia.

Este triunfo es fruto de los amparos interpuestos, de las denuncias públicas y de la presión social ejercida por Abogados Cristianos en defensa de los menores y de los derechos de los padres de familia, que no habían sido consultados para la imposición de este programa.

La AAC recuerda que ni la gobernadora ni Las Libres tienen facultades legales para crear programas de educación sexual. Gracias a los recursos legales presentados, se constató además que el Gobierno mantenía vínculos con esta asociación, lo que constituye un grave precedente.

La resolución supone tres logros fundamentales: Que Las Libres quedarán fuera de la segunda etapa del proyecto.

Que el aborto fuera retirado como contenido del programa.

Que se reconozca la necesidad de incluir especialistas y escuchar a los padres de familia en la construcción de la segunda etapa.

El director jurídico de la AAC, Carlos Ramírez, afirma que: “La justicia y la presión social han dejado claro que un programa de educación sexual no puede ser impuesto de manera arbitraria, ni mucho menos diseñado por asociaciones proaborto como Las Libres. Esta victoria demuestra que los padres de familia y la sociedad mexicana no están dispuestos a ceder sus derechos frente a intentos de adoctrinamiento ideológico en las aulas.”