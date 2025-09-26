Premio Antonio García Cubas 2025 al catálogo Antonio Ruiz El Corcito

Staff/RG

La publicación Antonio Ruiz El Corcito. Montajes y escenas del México Moderno obtuvo el Premio Antonio García Cubas 2025 en la categoría de “Catálogo”.

El libro fue editado por la Fundación Amparo-Museo Amparo y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM.

Dafne Cruz Porchini y Luis Vargas Santiago fueron los editores.

La presentación editorial se realizará el 26 de septiembre de 2025 a las 17:00 horas en el Museo Nacional de Antropología.

