Sube a 29 la cifra de fallecidos por explosión de pipa en el Puente de la Concordia

EL UNIVERSAL
La Secretaría de Salud capitalina informa que 16 personas permanecen hospitalizadas
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que subió a 29 el número de personas fallecidas tras la volcadura y explosión de una pipa que cargaba Gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.
Asimismo, en su reporte nocturno, la dependencia capitalina detalló que 16 personas permanecen hospitalizadas y 39 ya fueron dadas de alta.
Por la tarde, el director general del ISSSTE, Martí Batres, había adelantado sobre uno de los dos decesos.
En redes sociales, lamentó el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad, Adolfo Franco Madrigal, que durante estos días fue atendido en el Hospital Regional ‘General Ignacio Zaragoza’ por quemaduras graves tras los hechos ocurridos hace 10 días.
“Acompañamos a su familia en este sensible momento y facilitamos todos los servicios y atenciones pertinentes”, escribió el funcionario.
La otra persona que falleció este día fue Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien se encontraba hospitalizado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Entre las personas que perdieron la vida por esta tragedia se encuentra el chofer de la pipa, Fernando Soto; y Alicia Matías Teodoro, quien es recordada como la “abuela heroína” por haber salvado a su nieta Jackyn Azulet, quien actualmente se encuentra en Estados Unidos recibiendo atención especializada, pues tuvo quemaduras en el 25% de su cuerpo.
También fallecieron María Salud Jaurrieta, quien se observa en videos descender de un microbús y correr el día de la tragedia. Erik Vicente Acevedo, quien conducía el microbús, también murió.
A continuación te presentamos la lista completa de las personas fallecidas:
Armando Antillón Chávez 45 años
Ana Daniela Barragán Ramírez 19 años
Juan Carlos Bonilla Sánchez 41 años
Misael Cano Rodríguez 39 años
Irving Uriel Carrillo Reyes 20 años
Carlos Iván Contreras Salinas 29 años
Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros 57 años
Eduardo Noé García Morales
José Gabriel Hernández Méndez 17 años
Juan Antonio Hernández Betancourt 51 años
Jorge Islas Flores 50 años
Alia Matías Teodoro 49 años
Juan Carlos Sánchez Blas 15 años
Gilberto Aron 47 años
Jesús Joel Tovar García 40 años
Edgar Santiago Álvarez 51 años
Omar Alejandro García Escorsa 28 años
Oswaldo Gutiérrez Espinoza 30 años
Fernando Soto Munguía 34 años
Eduardo Romero Armas 30 años
Norma Chávez Ortega 50 años
Abril Díaz Castañeda 34 años
Jaime Javier Becerra Urieta 49 años
Jovani Martínez Llanos 17 años
María Salud Jaurrieta Molina 35 años
Erik Vicente Acevedo Romero 33 años
Ricardo Corona Hernández 40 años
Adolfo Madrigal Franco 36 años
Ali Yael González Aranda 18 años.
You may also like
-
Alto al genocidio en Gaza, posición de México ante ONU: Sheinbaum
-
Gerardo Rodríguez, conquista Querétaro y se lleva su 5° triunfo de Trucks México Series
-
Los Ejemplares del Rancho lanzan “Sin miedo al éxito”, su nueva producción discográfica
-
Se forma la tormenta tropical ‘Narda’ frente a costas de Guerrero y Michoacán
-
Muere la conductora Débora Estrella en desplome de avioneta en Nuevo León