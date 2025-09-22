Lamentan deceso de alumna colombiana que estaba de intercambio en UNAM

EXCELSIOR

Dahiana Michel Ceballos Obando estudiaba en la Facultad de Derecho proveniente de la Institución Universitaria de Envigado

Rafael Alejandro Betancourt Durango, rector de la Institución Universitaria de Envigado (IUE), de Colombia, lamentó el deceso de Dahiana Michel Ceballos Obando, estudiante de esa institución que estaba de intercambio académico en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En momentos en que la vida nos confronta con la partida de alguien que amamos, las palabras nunca parecen suficientes. Aun así, que el recuerdo de su luz y de los instantes compartidos, sean un refugio para el corazón. Que la memoria de su existencia nos inspire a honrar la vida con la misma profundidad y gratitud con que ella la compartió con nosotros”, compartió en las redes sociales de la institución.

Y manifestó su solidaridad para la familia de la joven que estaba inscrita en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.

Horas antes, la Facultad de Derecho de la UNAM dio a conocer el deceso de la alumna y lamentó su pérdida, por lo que envió condolencias a familiares y amigos.

La Comunidad de la Facultad de Derecho lamenta el sensible fallecimiento de su querida alumna de intercambio, proveniente de Colombia, Institución Universitaria de Envigado, Dahiana Michel Ceballos Obando. Y se solidariza con la pena que embarga a sus familiares y amigos”.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Aunque no se reveló de forma oficial la causa de su fallecimiento, el comentario de Dani Kryptonita fue que se debió a causa de un accidente vial: “Lamentamos el fallecimiento de nuestra compañera por un accidente vial. Mucha fuerza para su familia y amigos en este momento tan difícil. Que descanse en paz”.

Otros comentarios también fueron manifestaciones de cariño: “Espero estés descansando mi niña, te extraño de aquí al infinito”. “Descansa en paz Dahi, te recordaremos con cariño”. “Estoy en shock, descansa Dani”.