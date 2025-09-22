Liga MX: Calendario completo de la Jornada 10 del Apertura 2025

SOY FÚTBOL

La Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX arranca este martes 23 de septiembre con un condimento especial: el regreso de Fernando Gago a Guadalajara, ahora como entrenador del Necaxa. El estratega argentino, quien salió en medio de polémicas del Rebaño Sagrado para dirigir a Boca Juniors el semestre pasado, volverá al Estadio Akron, donde la afición rojiblanca lo recibirá con una tensión evidente.

Fernando Gago regresa a Guadalajara con Necaxa y Cruz Azul expone el liderato

El calendario inicia con el duelo entre Puebla y Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc, seguido por el esperado Chivas vs. Necaxa en Zapopan. Más tarde, Juárez recibirá a Pumas en el Olímpico Benito Juárez, mientras que León se medirá ante Mazatlán en el Nou Camp. Estos choques abren una fecha que promete emociones fuertes y puntos clave en la lucha por la clasificación.

Para el miércoles 24 de septiembre, la atención se trasladará a la Ciudad de México, donde Cruz Azul enfrentará a Querétaro en el Olímpico Universitario. La Máquina, dirigida por Nicolás Larcamón, buscará mantener el invicto y su liderato general. Ese mismo día, Tigres recibirá al Atlas en el Volcán, mientras que en el Nemesio Diez, Toluca protagonizará un duelo de alto voltaje frente a Rayados de Monterrey.

Otro de los partidos destacados de la fecha será el San Luis vs. América, programado para las 9:00 pm en el Alfonso Lastras. El cuadro azulcrema, uno de los candidatos al título, se medirá ante un San Luis que viene de golear a Santos con un Joao Pedro encendido. En paralelo, Santos Laguna buscará recuperarse al recibir a Xolos de Tijuana en el Territorio Santos Modelo.

Con esta jornada de media semana, la Liga MX entra en la recta más intensa del Apertura 2025. Cada partido empieza a definir quiénes se consolidan en la parte alta de la tabla y quiénes deberán luchar por no quedarse sin opciones de clasificación. Entre el regreso de Gago, el invicto de Cruz Azul y choques directos entre candidatos, la Jornada 10 promete ser una de las más vibrantes del torneo.