Donovan Carrillo asegura boleto a Juegos Olímpicos de 2026

El patinador artístico Donovan Carrillo volvió a escribir un capítulo brillante en la historia del deporte mexicano. El tapatío consiguió su clasificación a los Juegos Olímpicos de Invierno del siguiente año tras una destacada actuación en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo celebrado en Beijing, China, donde alcanzó un total de 222.22 puntos y se quedó con la medalla de bronce.

Con este resultado, Donovan Carrillo se convierte en el segundo mexicano en lograr dos clasificaciones olímpicas en la disciplina, después de Ricardo Olavarrieta, quien participó en Calgary 1988 y Albertville 1992. Para Donovan, que ya había debutado en Beijing 2022, este nuevo boleto representa la consolidación de un sueño y el reconocimiento al esfuerzo que lo ha llevado a convertirse en el rostro del patinaje artístico en México.

Así fue la presentación de Donovan Carrillo

La ronda decisiva del preolímpico fue testigo del carisma y la entrega de Carrillo. Con un programa acompañado de piezas icónicas como “A mi manera”, “El rock de la cárcel” y “A Little Less Conversation”, el jalisciense mostró una rutina que combinó técnica, emoción y un sello personal que conquistó a la audiencia.

Su interpretación le valió 137.39 unidades en el programa libre, con lo que aseguró su lugar en el podio y, lo más importante, su pase a los Juegos Olímpicos.

El primer lugar de la competencia fue para el ruso Petr Gumennik, con un sólido puntaje de 262.82, mientras que el surcoreano Hyungyeom Kim se quedó con la plata al acumular 228.60 puntos. Aunque Carrillo no subió a lo más alto del podio, su tercer puesto fue suficiente para confirmar la plaza olímpica y provocar una ovación entre el público que siguió de cerca su desempeño.

Al finalizar su presentación, Carrillo no ocultó su emoción. Con la medalla en el pecho y la sonrisa en el rostro, compartió su sentir.

Estoy muy agradecido por tener la oportunidad de competir en los Juegos Olímpicos por segunda vez. Me siento honrado de conocer a esta nueva generación de atletas; es increíble ver cómo el deporte ha crecido tanto en los últimos cuatro años. Es muy inspirador ver cómo todos lo están haciendo tan bien, cómo están superando sus propios límites y haciendo sentir muy orgullosos a sus países”.

¿Cuándo son los próximos Juegos Olímpicos de Invierno?

Los

Juegos Olímpicos de Invierno

se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026 en la región de

Milán-Cortina d’Ampezzo

, en Italia. Será la segunda participación consecutiva de Donovan, quien en Beijing 2022 hizo historia al convertirse en el primer mexicano en avanzar a la final olímpica del patinaje artístico sobre hielo.