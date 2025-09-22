¡Verstappen ya acecha! Así quedó el Campeonato de Pilotos y Constructores tras GP de F1 Azerbaiyán 2025

MEDIO TIEMPO

Tras la resolución del Gran Premio de Azerbaiyán, la Fórmula 1 y sus aficionados se ilusionan con un emocionante cierre de temporada, ya que Max Verstappen (Red Bull) sumó su segunda victoria consecutiva y la distancia con Óscar Piastri y Lando Norris de McLaren ya no luce tan inalcanzable con 7 carreras restantes en el calendario.

¿Quién es el líder del Campeonato de Pilotos de la F1 2025?

A pesar de haber chocado tanto en qualy como en la carrera, forzando su abandono desde la primera vuelta, el australiano Piastri continúa en la cima de la clasificación con los mismos 324 puntos, mientras que su coequipero inglés está al acecho y redujo un poco la diferencia con el séptimo lugar conseguido, ya que ahora registra 299 unidades.

Por su parte, Max Verstappen sí recortó una distancia considerable, ya que sumó 25 puntos y ahora acumula 255, 69 abajo del puntero, por lo que el pentacampeonato, que hace poco era una utopía, es algo ligeramente posible ahora si se combina un buen cierre del neerlandés con un bajón en la escudería de Woking, lo cual parece ser la tendencia actual.

Después de los 3 primeros lugares aparece George Russell (Mercedes), quien superó la barrera de los 200 al subir al podio en Bakú y ahora tiene 212. Atrás del británico llegan los de Ferrari, Charles Leclerc con 165 y Lewis Hamilton con 121. El otro piloto de las flechas plateadas, Kimi Antonelli, está séptimo con 78 unidades, seguido de Alexander Albon con 70.

Así va el Mundial de Constructores tras el GP de F1 2025

Mientras tanto, en la clasificación de las escuderías el dominio es completamente abrumador con todo y el mal fin de semana en el GP de Azerbaiyán. McLaren marcha en la cima con 623 puntos, más del doble que Mercedes, su más cercano perseguidor con 290.

Muy cerca de las flechas plateadas está Ferrari, ya que registra 286, e incluso Red Bull ahora se ha metido de lleno a la lucha por el podio con 272 unidades.

​¿Cuándo es la siguiente carrera de Fórmula 1?

La escudería británica tendrá una nueva oportunidad de asegurar este título en la próxima carrera, la cual será el GP de Singapur, misma que está programada para disputarse el próximo domingo 5 de octubre a las 6:00 hrs. (horario del centro de México).