¡Haciendo historia! Isaac del Toro registra la mejor marca de un mexicano en Mundial de Ciclismo 2025

El ciclista mexicano Isaac del Toro ha conseguido un resultado sin precedentes para el ciclismo nacional, al finalizar en la quinta posición en la prueba de contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo de Ruta 2025, celebrado en Ruanda.

El pedalista originario de Ensenada, Baja California, no solo firmó la mejor actuación mexicana en la historia de esta disciplina, sino también una de las más relevantes para un latinoamericano en tiempos recientes.

¿Cómo fue la participación de Isaac del Toro en la prueba contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo 2025?

Desde el inicio de la competencia, Del Toro demostró su excelente estado de forma y se posicionó como uno de los candidatos a pelear por las medallas.

En el primer punto de control intermedio de la crono, el mexicano marcó el mejor tiempo, superando a ciclistas de la talla del australiano Jay Vine y el esloveno Tadej Pogačar.

El recorrido, de 40.6 kilómetros, era particularmente demandante, con cuatro cotas a superar y un final explosivo en el Muro de Kigali, una rampa de 400 metros con una inclinación del 11 por ciento.

Aunque tuvo un ligero bajón a mitad de carrera, Del Toro mantuvo un gran nivel y cerró con fuerza.

El gran protagonista de la jornada fue el belga Remco Evenepoel, quien se adjudicó su tercer oro mundialista consecutivo en la contrarreloj con una actuación dominante.

Evenepoel completó el circuito en 49 minutos y 46 segundos, superando con amplias ventajas a todos sus rivales.

El podio lo completaron Jay Vine, a 1 minuto y 14 segundos, y el belga Ilan van Wilder, a 2 minutos y 36 segundos.

El gran favorito, Tadej Pogačar, quedó fuera del podio por un segundo y finalizó cuarto. Isaac del Toro cruzó la meta con un tiempo de 52:26.81, a solo 2 minutos y 40 segundos del ganador.

Un año de consolidación para Isaac del Toro

Este quinto lugar confirma el extraordinario momento que vive el ciclista del UAE Team Emirates-XRG.

Su participación en África llega después de una racha de éxitos en Italia, donde consiguió la victoria en pruebas como el GP Industria & Artigianato, el Giro della Toscana, la Coppa Sabatini y el Trofeo Matteotti.

Del Toro suma ya 16 victorias en lo que va de la temporada. Su próxima cita será el domingo 28 de septiembre, cuando dispute la prueba de ruta élite varonil, un recorrido de 267.5 kilómetros en el que buscará seguir haciendo historia para México.