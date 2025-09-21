Solo con trabajo unido Puebla avanzará, señala Laura Artemisa

Arlette Hernández

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de la población, la legisladora Laura Artemisa García Chávez encabezó acciones de bacheo en la calle 34 Oriente-Poniente, de la colonia Mártires del Trabajo.

Estás acciones permiten mejorar significativamente la circulación y la movilidad de las personas que transitan y habitan esta colonia del nororiente de la ciudad de Puebla.

“Solo trabajando unidos y de manera coordinada podemos hacer que Puebla siga adelante”, señaló la legisladora, al refrendar su compromiso para continuar con las labores de gestión en beneficio de la comunidad.

Las y los residentes, quienes también se unieron a esta jornada de bacheo, agradecieron la presencia de la legisladora, no solo por escuchar sus peticiones, sino también por llevar a cabo acciones concretas para mejorar las condiciones de su colonia.