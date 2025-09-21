Atlixco celebra el Convite rumbo a los 60 años del Huey Atlixcáyotl

Desde Puebla
Este domingo la presidenta de Atlixco Ariadna Ayala, encabezó el tradicional Convite del Huey Atlixcáyotl, ceremonia que marca el inicio de la gran fiesta cultural de Puebla y que cada año reúne a las 13 etnoregiones del estado.
El Convite contó con la participación de autoridades, agrupaciones musicales y comparsas tradicionales como chinas, charros, mojigangas, carnavaleros y danzas originarias que dieron muestra de la riqueza cultural poblana.
Este evento es el preámbulo de la 60ª edición del Huey Atlixcáyotl, que culminará el 28 de septiembre en el Cerro de San Miguel, consolidándose como símbolo de identidad y orgullo de los pueblos originarios de Puebla.
