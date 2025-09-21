Se forma la tormenta tropical ‘Narda’ frente a costas de Guerrero y Michoacán

Excelsior

Este domingo se formó la tormenta tropical “Narda” frente a costas del Pacífico mexicano, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Su centro se localiza a 390 kilómetros (km) al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero y a 440 km al sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Los modelos de pronóstico indican que, durante las próximas horas, incrementará el viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Sus bandas nubosas ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Oaxaca (este y costa) y Guerrero (sur), y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán, así como viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Oaxaca y Guerrero.

Las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Conagua, y seguir las recomendaciones de Protección Civil.