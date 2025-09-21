Impulsa Congreso seguridad en fraccionamientos

– Contempla la obligación de toda administración para contar con un área jurídica responsable de recuperar adeudos

Desde Puebla

La diputada Fedrha Isabel Suriano Corrales presentó una iniciativa con la que se propone establecer un catálogo de medidas de seguridad interna en todos los fraccionamientos y fortalecer la sostenibilidad financiera para realizar dichas acciones.

Como parte de las medidas de seguridad interna, se contempla la instalación de casetas de control de acceso en cada entrada vehicular y peatonal, con sistemas de plumas, portones automáticos o equivalentes; además, vigilancia privada certificada, contratada por la administración, con cobertura las 24 horas del día, los 365 días del año.

De igual forma, sistemas de videovigilancia en accesos, vialidades internas y áreas comunes, con almacenamiento mínimo de 30 días. También, iluminación funcional en todas las vialidades y accesos internos, complementada con postes de seguridad que incluyan botón de pánico o alarmas, a razón de uno por cada 20 viviendas.

Asimismo, la implementación de protocolos de emergencia y plan interno de seguridad, coordinados con la autoridad municipal y estatal.

Para hacer viables y garantizar el cumplimiento de estas medidas, la iniciativa contempla la obligación de que toda administración de fraccionamientos deba contar con un área jurídica propia o contratada, responsable de recuperar adeudos y representar legalmente a la comunidad; en caso de incumplimiento, la administración fungirá como obligada solidaria del adeudo reportado, para todos los efectos legales.

“Con esta medida se rompe el círculo vicioso de inseguridad y morosidad. Al existir seguridad obligatoria los fraccionamientos estarán mejor protegidos y, al existir mecanismos efectivos de cobro, las administraciones tendrán liquidez para sostener la seguridad”, señaló la diputada.

Mediante la propuesta, se reforma el artículo 40 y se adicionan los artículos 32 Bis y 49 Bis a la Ley que Regula el Régimen de Propiedad en Condominio para el Estado de Puebla.