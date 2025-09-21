Resta pagar 60 millones del hoyo de Adán Domínguez: González Cobián

De los 547 mdp del hoyo financiero: Tesorero municipal

María Tenahua

El tesorero de Puebla capital, Héctor González Cobián, informó que, de los 547 millones de pesos del hoyo financiero que les heredó el gobierno de Adán Domínguez, 60 millones están pendientes de liquidar.

Explicó que no se ha cubierto esta cantidad, porque por lo menos 10 empresas no cumplieron con el contrato, por ello, el ayuntamiento está imposibilitado de este pago.

Ante esto, refirió que son proveedores de diferentes servicios, principalmente de papelería y limpieza, pero ya no hay constructoras a las que se les deba.