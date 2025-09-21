Guatemalteco baleado al fondo de una barranca de Amozoc

Desde Puebla

Una fuerte movilización policial y bomberos del estado y de la delegación de Amozoc se dio la mañana de este domingo tras el reporte de detonaciones

Al llegar encontraron a una persona baleada al fondo de una barranca sobre el camino viejo a San Mateo y la autopista México-Puebla.

El lesionado, Delvin Roberto dijo que venía en un camión pollero y el conductor -al escuchar los balazos- les dijo que emprendieran la huida. Por ello, decidió aventarse al vacío con una herida de bala.

Paramédicos de Protección Civil atendieron y trasladaron al masculino a un hospital.

La Marina tomó conocimiento de lo sucedido.