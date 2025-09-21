Guatemalteco baleado al fondo de una barranca de Amozoc

Desde Puebla
Una fuerte movilización policial y bomberos del estado y de la delegación de Amozoc se dio la mañana de este domingo tras el reporte de detonaciones
Al llegar encontraron a una persona baleada al fondo de una barranca sobre el camino viejo a San Mateo y la autopista México-Puebla.
El lesionado, Delvin Roberto dijo que venía en un camión pollero y el conductor -al escuchar los balazos- les dijo que emprendieran la huida. Por ello, decidió aventarse al vacío con una herida de bala.
Paramédicos de Protección Civil atendieron y trasladaron al masculino a un hospital.
La Marina tomó conocimiento de lo sucedido.
You may also like
-
Resta pagar 60 millones del hoyo de Adán Domínguez: González Cobián
-
Domingo parcialmente nublado con medianas posibilidades de lluvia en Puebla capital
-
Video: Camión con cervezas se vuelca en la autopista y, solícita, la gente…comete rapiña
-
Labores preventivas, permiten resultados exitosos de la Policía Forestal
-
Director de Seguridad Pública de Venustiano Carranza, despedido por detener a sujeto allegado al alcalde