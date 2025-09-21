Video: Llega a Puebla la lucha por detener el genocidio israelí contra palestina

- En Puebla piden por la infancia palestina
María Huerta
En el primer cuadro de la ciudad, un grupo de poblanos se manifestó por la infancia palestina, ya que los niños de Gaza no son una amenaza.
Con una banda gigante de Palestina, los manifestantes marcharon la avenida reforma y, con tamborazos y pancartas, mostraron su apoyo a Gaza.
Las muestras de solidaridad de hombres y mujeres, además de niños que también acudieron con banderas pequeñas y personas de la tercera edad.
