Es una canción que habla de la liberación personal después de un rompimiento.

Por Mino D’Blanc

“SSS” es el nuevo sencillo de Sophia T. que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Esta canción autoría de la propia artista, oriunda de Miami, Florida e hija de padres cubanos, e inspirada en una experiencia personal, refleja la última etapa de un rompimiento, ese momento en el que después del dolor, llega la liberación. Con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, la letra que está fusionada de manera perfectible con la música, invita a poner “a uno mismo de primera”, entendiendo que solo al sanar y priorizarse se abre la puerta a nuevas oportunidades y a un amor más genuino.

Sophia T encontró en la música un desahogo y una forma de conectar con quienes ha vivido procesos similares. Sobre ello la artista discerniò: “me di cuenta que lo que parecía una pérfida fue en realidad un favor: necesitaba ese espacio para reencontrarme conmigo misma”.

Bajo el sello Sony Music, “SSS” marca una nueva etapa en la carrera de Sophia Talamas consolidando su voz como artista y como referente de una generación que apuesta por a autenticidad y la fuerza de mujer.

Es importante mencionar que Sophia T. con su estilo auténtico y mucha fuerza energética, además del éxito de sus canciones con las que ha logrado una sensacional comunión con su público -tal es el caso de “Funeral”, su anterior sencillo-, también se ha convertido en una influencer y al día de hoy tiene en su cuenta de TikTok más de 2.1 millones de seguidores.