El fenómeno cinematográfico “Good Boy: Confía en tu Instinto” se estrena en la república mexicana el jueves 23 de octubre

En género Terror, la Ópera Prima de Ben Leonberg presenta a Indy, quien es un perro que ve y se enfrenta a fuerzas malignas.

Por Mino D’Blanc

Uno de los fenómenos cinematográficos más importantes del género Terror del año es “Good Boy: Confía en tu Instinto”, que comenzó como un inquietante tráiler y que después de ser un suceso en las redes, ahora es una película independiente y estremecedora que pone a un perro como guardián ante fuerzas malignas.

Bajo el sello Zima Entertainment, “Good Boy: Confía en tu Instinto” llega a las salas cinematográficas de la república mexicana el jueves 23 de octubre del presente año, en la antesala de Halloween. Los espectadores serán testigos de este inquietante relato donde lo único más fuerte que el miedo es la lealtad inquebrantable de un perro.

Esta película es la Ópera Prima de Ben Leonberg, quien escribió el guion con Alex Cannon. Cuenta con las actuaciones estelares de Arielle Friedman, Anya Krawchch y Suart Rudin.

-Sinopsis: Indy es un perro que junto Todd, su amo, se muda a una antigua casa familiar en el campo. Desde el primer día, Indy percibe lo que nadie más puede: presencias invisibles, advertencias de un espíritu canino y los rastros de una tragedia ocurrida tiempo atrás. Cuando una fuerza oscura amenaza con arrastrar a Todd al más allá,, Indy deberá enfrentarse a lo desconocido para protegerlo.

-Datos importantes de “Good Boy: Confía en tu Instinto”:

1.- Fue rodada en 400 días a lo largo de tres años.

2.- La cámara se convierte en los ojos del perro Indy.

3.- Su estreno mundial fue en el Festival SXSW Film & TV 2025, en que conquistó no solo al público, sino a la crítica especializada.

4.- Indy, el protagonista canino, incluso recibió en SXSW el reconocimiento especial Primer Premio “Howl of Fame” (“Aullido de la Fama”), creado para honrar su capacidad de transmitir suspenso y emociones intensas en pantalla.

5.- Fue adquirida por Independent Film Company (IFC) y Shudder, el servicio de streaming especializado en el género Horror de AMC Networks.

6.- Desde su estreno, la pregunta recurrente en Internet es “¿murió el perro en “Good Boy”?”. A la fecha dicho cuestionamiento se ha disparado en un 2000% en búsquedas, confirmando su estatus de culto incluso antes de su lanzamiento.

7.- Es una de las cintas más elogiadas por la crítica especializada.

-Palabras del director Ben Leonberg: “esto no es Air Bud, ni Lassie. No hay voces humanas, ni trucos. Solo insisto, sensación y razonamiento simple. Queríamos que Indy se comportara de la forma más real posible dentro de un relato sobrenatural”.

Con su mezcla de terror atmosférico, una narrativa desde la mirada del perro y una ternura perturbadora, “Good Boy: Confía en tu Instinto” promete redefinir la forma en que el público experimenta las historias de casas embrujadas.

El tráiler de la película se puede ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=e6gBfjehINs