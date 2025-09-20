Regina Sirvent y Dynamic Motorsports, se juegan en Querétaro su pase a la siguiente ronda de playoffs

Staff/RG

Con el primer corte de los playoffs de NASCAR México Series 2025, se dará un compromiso crucial para Dynamic Motorsports y Regina Sirvent, teniendo la misión de alcanzar uno de los 7 boletos a la siguiente ronda en la categoría Challenge Series, siendo sede el Autódromo de Querétaro, este 21 de septiembre.

Dynamic Motorsports se encuentra en un momento clave, listo para enfrentar el segundo round de los playoffs de NASCAR México Series, tras el cual se dará el corte que dejará fuera a 4 de los 11 contendiente en Challenge Series, debiendo sumar la mayor cantidad de puntos junto a su piloto Regina Sirvent.

Regina llega situada en el 8° sitio con su auto #10 Kotex/ Bestia Wines/ Vanilla Visa / Maja/ Water People/ Anáhuac Online, sumando 1029 unidades, tan solo medio punto por debajo del competidor que cerraría los puestos con pase a la ronda de 7.

Esto, deja con un margen de maniobra casi nulo a la piloto del equipo potosino, debiendo sumar en cantidad importante para seguir en la búsqueda del título de la categoría, que en esta ocasión volverá al óvalo queretano de 1,275 metros de longitud.

La jornada sabatina marcará los cajones de salida para la carrera de este domingo, titulada “Querétaro 140”, competencia a 140 vueltas en donde Regina Sirvent se juega sus aspiraciones ante el público que se espera acuda en gran número al autódromo situado dentro del Ecocentro Expositor.

Dynamic Motorsports y Regina Sirvent, están listos para ir en busca de su pase a la segunda ronda de los playoffs 2025 de NASCAR México Series, este 21 de septiembre en una dura batalla a librarse en el Autódromo de Querétaro.