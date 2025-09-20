Museo Federico silva celebra aniversario con La Exposición Calavera Mexicana

Staff/RG

Se brindó un reconocimiento especial al personal que trabaja en este recinto cultural que ha contribuido a posicionarlo en el plano internacional.

El Museo Federico Silva Escultura Contemporánea celebró su XXII Aniversario con la inauguración de la exposición “Arroyo. Calavera mexicana. Símbolo de vida”, de la escultora Perla Arroyo, este jueves 18 de septiembre por la noche, con la presencia del secretario de Cultura Mario García Valdez, así como de invitadas e invitados especiales.

Durante su intervención el titular de Cultura Mario García Valdez, reconoció a mujeres y hombres que forman parte del personal de este recinto museístico que lo han colocado en uno de los mejores en su rubro en el plano no solo nacional sino internacionalmente, pues el Museo Federico Silva Escultura Contemporáneo es el único en su tipo en el continente americano.

Como parte de esta celebración se inauguró la exposición “Arroyo. Calavera mexicana. Símbolo de vida”, una serie escultórica que propone continuar la concepción prehispánica de la dualidad vida-muerte, mujer-hombre, incorporándole otras dualidades: positivo-negativo, instante-eternidad, que renuevan esa forma de pensamiento.

Algunas de las obras escultóricas que se pueden apreciar están elaboradas con bronce trabajado con las técnicas ancestrales, lo que le agregan durabilidad. Aunque también están otras que se combinan con herramientas digitales de impresión y modelado 3D que enriquecen y resignifican los métodos tradicionales de la escultura. Esta muestra contiene 14 piezas individuales, un muro tridimensional compuesto por 100 piezas y el proceso de la elaboración del catálogo de la exposición elaborada por la propia artista.