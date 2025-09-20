Ariadna Ayala invita a celebrar en grande los 60 años del Huey Atlixcáyotl

Staff/RG

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, convocó a la ciudadanía a vivir el 60 aniversario del Huey Atlixcáyotl, del 20 al 28 de septiembre, con un programa que combina tradición, arte y cultura tanto en Atlixco como, por primera vez, en la ciudad de Puebla.

Las actividades incluyen exposiciones de indumentaria, pasarelas, la muestra pictórica El Pincel del Atlixcáyotl, simposios, gastronomía, la elección de la Xochicihuatl, así como el tradicional convite y la magna presentación de danzantes en la Plazuela de la Danza en el Cerro de San Miguel.

En Puebla capital, se suman eventos conmemorativos como el concierto de la Orquesta Típica Poblana en la Casa de la Cultura y la exposición fotográfica Huey Atlixcáyotl 60 aniversario en el Teatro de la Ciudad.