Atiende Tonantzin Fernández las necesidades de todas las juntas auxiliares

Staff/RG

La presidenta municipal dio el banderazo de arranque de rehabilitación de drenaje sanitario en San Cristóbal Tepontla

19 de septiembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue. – El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por Tonantzin Fernández, mantiene firme su política pública de combatir el rezago en todas las juntas auxiliares, priorizando la atención de las principales necesidades de las y los cholultecas.

Con esta visión, la presidenta municipal dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Allende, entre Miguel Negrete y Benito Juárez, en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla.

Tonantzin Fernández explicó que se sustituirán 522 metros lineales de drenaje sanitario de 12 pulgadas, obra que pondrá fin a constantes inundaciones provocadas por el colapso del sistema existente, que llevaba más de 30 años sin ser intervenido.

En representación de los habitantes, David Tenorio Aguilar, vecino y comerciante de la zona, agradeció a la presidenta municipal por atender una de las problemáticas más urgentes, ya que en temporada de lluvias el nivel del agua llegaba hasta 30 centímetros, afectando viviendas y negocios.

Finalmente, tras el arranque de obra, la presidenta realizó un recorrido por la calle Allende junto con vecinas, vecinos y el presidente auxiliar, Antonio Nocelo, quienes reconocieron la cercanía y el compromiso de la administración municipal para dar respuesta a las necesidades más apremiantes.