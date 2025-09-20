La afiliación al IMSS alcanza el máximo histórico en agosto, pero registra fuerte caída mensual

Maricela Allende

La economía mexicana cerró agosto de 2025 con 22 millones 454 mil 917 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cifra más alta en la historia del país. Sin embargo, el balance mensual mostró una pérdida de 1 millón 136 mil 774 empleos respecto a julio, equivalente a una caída de -4.8%, lo que enciende alertas sobre la estabilidad del mercado laboral.

De acuerdo con datos del IMSS y TResearch.Mx, el crecimiento anual fue de apenas +0.3% en comparación con agosto de 2024, el nivel más bajo en décadas, lo que refleja una marcada desaceleración en la creación de empleo formal.

Liderazgo estatal y disparidades regionales

La Ciudad de México encabeza la afiliación con 3.55 millones de trabajadores asegurados, seguida por Jalisco (2.04 millones), Estado de México (1.97 millones), Nuevo León (1.94 millones) y Guanajuato (1.11 millones).

En contraste, los estados con menos afiliados son Morelos, Tlaxcala, Campeche y Colima.

La variación anual muestra contrastes: mientras CDMX creció +101.4%, Tabasco (-8.7%) y Morelos (-89.9%) registraron las mayores caídas.

Evolución histórica y contexto sexenal

En perspectiva de largo plazo, la afiliación al IMSS se duplicó en casi tres décadas, al pasar de 11,186,179 millones de trabajadores en 1998 a 22,454,917 millones en 2025.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2019–2024) se recuperaron 1.6 millones de empleos formales tras la pandemia, mientras que en los primeros meses del actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo la cifra se ha mantenido alrededor de los 22 millones, aunque con fuertes altibajos en los últimos meses.

Volatilidad reciente

Entre octubre de 2024 y junio de 2025 los cambios mensuales fueron relativamente moderados (±0.2%). No obstante, julio sorprendió con un aumento de 1.26 millones de empleos (+5.7%), seguido por la abrupta caída de agosto (-4.8%).

Los especialistas advierten que este comportamiento refleja una mayor volatilidad en el mercado laboral formal, lo que podría asociarse a factores estacionales, ajustes en sectores productivos clave o a una menor confianza empresarial.