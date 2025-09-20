Hoy es tiempo de las juventudes y de las mujeres: Laura Artemisa

Staff/RG

Hoy es tiempo de las y los jóvenes y de las mujeres, resaltó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Puebla, Laura Artemisa García Chávez, al asistir a la conferencia “Pelea Contra las Adicciones”, impartida por la titular de la Secretaría de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez y el boxeador Edgar Cuenca “Cariguante”.

Ante alumnas y alumnos de escuelas de nivel medio superior, García Chávez reiteró el compromiso de la LXII Legislatura del Poder Legislativo para trabajar de la mano con los diferentes órdenes de gobierno, para implementar acciones y garantizar el derecho a vivir bien, a la paz y a fortalecer a la familia en beneficio de los adolescentes.

En el evento que organizó la diputada y presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso, Ana Lilia Tepole Armenta, “La Bonita” Sánchez invitó a las y los jóvenes a que no se rindan y sigan peleando todos los días para enfocarse en el deporte y no caer en los vicios; también relató su experiencia como boxeadora, mujer y madre joven para salir adelante y lograr sus objetivos.

A la par, el diputado Roberto Zataráin Leal mencionó lo importante que es hablar y compartir los dolores, desahogarse y tener disciplinas de salud mental, a través del ejercicio y encontrando las vocaciones de cada uno.

Durante el evento las y los asistentes participaron en la clase de box impartida por Gaby “La Bonita” Sánchez y Edgar Cuenca “Cariguante”.