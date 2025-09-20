Pegaron presunto “levantón” a una mujer en Tehuacán

Staff/RG

Una mujer que caminaba por calles de la colonia Antorchista en el municipio de Tehuacán presuntamente privada de su libertad por sujetos desconocidos que viajaban en un vehículo Tsuru de color blanco con franjas negras.

De acuerdo con un video de una cámara de seguridad se ve que la unidad se detuvo justo cuando la mujer avanzaba por la banqueta.

Uno de los hombres descendió aparentemente para preguntarle por una dirección; sin embargo, segundos después comenzó un forcejeo.