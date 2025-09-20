Productora, elenco y equipo de producción de “Hermanas, un amor compartido” le festejaron su cumpleaños a Adriana Louvier

En dicha telenovela, la talentosa actriz da vida a Mónica Olmos, una de las protagonistas de la historia.

Por Mino D’Blanc

En una locación ubicada al sur de la Ciudad de México, la producción de la telenovela “Hermanas, un amor compartido” hizo una pausa en sus grabaciones de este jueves 18 de septiembre para festejarle su onomástico a la actriz Adriana Louvier, quien da vida a Mónica quien es una de las protagonistas de la historia

La experimentada y talentosa productora Silvia Cano, así como Juan Carlos Barreto, Zaide Silvia Gutiérrez, Jesús Ochoa, Michelle Peciller, Danna García y el equipo de producción estuvieron presentes en dicho momento, del cual, Adriana Louvier quien estaba visiblemente emocionada, agradeció, aseverando sentirse feliz de cumplir un año más con salud y formando parte de este nuevo melodrama que es un gran reto para su carrera.

-Sobre Mónica Olmos, el personaje al que da vida la actriz: es una mujer organizada que ama a su familia. Aparentemente es frágil, pero la experiencia de la maternidad le infunde una enorme fortaleza.

“Hermanas, un amor compartido” será estrenada por “las estrellas” en el primer trimestre del 2026.