México, país invitado de la Feria Internacional de Turismo FITUR en 2026

Staff/RG

El Pabellón de México, el más grande de América, operado por CREATURISMO.

Este jueves se llevó a cabo una de las conferencias previas a la realización de la 46 Feria Internacional de Turismo, FITUR, los próximos 21 al 25 de enero de 2026, en IFEMA, Madrid, España, donde México es país invitado.

El presídium estuvo conformado por Juan Duarte Cuadrado, Embajador de España en México, María Valcarce Rodríguez, Directora de FITUR, Alejandra Fraustro Guerrero, Secretaria de Turismo de la CDMX y Josefina Rodríguez Zamora, Secretaría de Turismo del gobierno federal.

FITUR, el evento de referencia en el sector turístico y la feria líder para los mercados receptivos y emisores a nivel mundial, es un punto de encuentro global clave para los profesionales de la industria turística. Tan solo en la edición 2025 reunió a más de 250 mil visitantes, de los cuales 155 mil fueron profesionales de 156 países, consolidándose como una de las plataformas más influyentes para la generación de negocios turísticos.

CREATURISMO, plataforma de promoción turística con amplia experiencia en el sector, conceptualiza, desarrolla, comercializa y gestiona el pabellón de México en FITUR, además de hacerlo en las principales ferias turísticas internacionales en 14 países en América, Europa y Asia.

En la edición 2026 de FITUR, el Pabellón de México, operado por CREATURISMO, contará con 1,780m2 en planta baja de piso de exhibición y 158m2 en el primer piso para oficinas, el más grande de América y de la historia de México con un diseño innovador. Además, se prevé la presencia de una delegación mexicana sin precedentes de más de 800 representantes del sector público y privado, lo que marcará la participación más grande de nuestro país en la historia de la feria.

Este pabellón representa la oportunidad de no solo dar a conocer la marca México, sino de mostrar la riqueza turística, cultural y gastronómica que tiene cada uno de los estados de la República Mexicana.

Hoy, México es el sexto país más visitado en el mundo, una potencia que cuenta con turismo de congresos, comunitario, de salud, turismo regenerativo, de romance, pueblos mágicos, etc., además de sus innumerables playas y oferta gastronómica.