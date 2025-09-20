Oaxaca respalda la ‘Segunda Etapa’ de la Transformación Nacional

Excelsior

En un acto multitudinario en el estadio del Tecnológico de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara Cruz acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gira de rendición de cuentas y refrendó el respaldo de su gobierno al llamado “Segundo Piso” de la Cuarta Transformación.

Frente a más de 40 mil asistentes, Jara subrayó que Oaxaca “es un pueblo que está transformando su historia” y que el estado vive uno de sus mejores momentos políticos y sociales.

Durante su informe, la presidenta destacó que prácticamente todas las familias oaxaqueñas reciben algún tipo de apoyo social.

En 2025, precisó, un millón 474 mil personas son beneficiarias de programas del bienestar con una inversión superior a 37 mil millones de pesos.

“Oaxaca es la cuna del humanismo mexicano y vamos a seguir gobernando con honestidad, sin mentir ni traicionar al pueblo”, afirmó Sheinbaum.

Los programas abarcan desde pensiones para adultos mayores, apoyos para personas con discapacidad y becas educativas, hasta estímulos para productores del campo y entrega gratuita de fertilizantes.

También continúan iniciativas como Sembrando Vida, la distribución de leche a precios bajos y la construcción de infraestructura educativa.

El gobierno federal y el estatal han inaugurado en 2025 los hospitales General de Tuxtepec y de la Mujer y la Niñez Oaxaqueña, además de centros de salud en Santiago Astata y San Pablo Villa de Mitla. Siguen en proceso la Ciudad Salud —que incluirá hospitales del ISSSTE y del IMSS— y nuevos centros de atención en distintas regiones.

En paralelo, avanza la modernización del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el puerto de Salina Cruz y el aeropuerto de Puerto Escondido. En la Mixteca se reconstruyen carreteras federales y estatales; en la Costa se amplía la vía hacia Zihuatanejo, Guerrero, y se fortalecen los caminos artesanales.

Entre los proyectos estratégicos figuran la construcción de la Presa Margarita Maza, dos distritos de riego, una planta de reciclaje de basura y una sede de la Universidad Rosario Castellanos.

Más de 80 mil viviendas se edificarán para familias de bajos ingresos, y cada municipio contará con un Centro LIBRE para atender y asesorar a mujeres.

El gobernador Jara destacó que, gracias a la reforma constitucional del artículo 2, comunidades indígenas y afromexicanas reciben directamente recursos para infraestructura social.

“Los gobiernos de Oaxaca y México trabajan como nunca para garantizar el bienestar del pueblo, impulsando un desarrollo con equidad y justicia social”, aseguró .