Concluye rehabilitación del camino de San Francisco Totimehuacán hacia el Lago Valsequillo

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier informó que concluyó la pavimentación del camino de San Francisco Totimehuacán hacia el Lago de Valsequillo y Africam Safari.

Indicó que la obra se llevó a cabo con el apoyo de Petróleos Mexicanos y del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, que donó los predios.

El mandatario resaltó el compromiso por mejorar la infraestructura vial para la seguridad y bienestar de las familias poblanas.

Fondos recaudados en la próxima pelea de “La Bonita” Sánchez serán donados: Armenta

Los fondos recaudados en la próxima pelea de Gaby “La Bonita” Sánchez boxeadora y titular de la Secretaría del Deporte y Juventud en Puebla serán donados.

Este sábado se llevó a cabo una jornada más del proyecto “Tejiendo La Paz”, en donde el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta anunció la donación.

El mandatario resaltó que los recursos serán destinados para el Centro de Maternidad, quebse pondrá en marcha en 2026 en la zona de Los Fuertes, donde antes era Casa Puebla.

Destacó que de los fondos obtenidos en la pelea del pasado 4 de abril, también se donaron, para la compra de aparatos para el nuevo Centro Poblano de Salud Mental para Niñas, Niños y Adolescentes (Ceposami) inaugurado el pasado 18 de septiembre.