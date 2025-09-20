Trump aumenta la censura en los medios de EU tras la suspensión de Jimmy Kimmel

Excelsior

La abrupta suspensión del presentador de “late night” Jimmy Kimmel por parte de ABC bajo presión de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) es la última demostración del poder que ejerce el presidente Donald Trump para doblegar a los medios, el entretenimiento y las plataformas digitales a su voluntad, mientras usa la presión política para silenciar las críticas y castigar a las instituciones que considera sesgadas en su contra.

La medida, que se produjo después de los comentarios de Kimmel sobre el asesino del activista conservador Charlie Kirk, ha sacudido a las industrias de medios y entretenimiento de Estados Unidos e intensificado los temores sobre la libertad de expresión luego de que el presidente de la FCC designado por Trump, Brendan Carr, amenazó con revocar las licencias de transmisión de las estaciones que transmitan lo que él llamó “basura”.

Las principales empresas de medios de comunicación y tecnología ahora están controladas por partidarios de Trump o por empresarios multimillonarios que apoyaron al mandatario durante su investidura, donaron a su fondo inaugural o visitaron la Casa Blanca con regalos.

Oracle, del multimillonario donante republicano Larry Ellison, forma parte de un consorcio de inversores con ventaja para tomar el control de las operaciones estadunidenses de la plataforma de intercambio de vídeos TikTok. Esta semana, la administración Trump anunció que había acordado un marco para un acuerdo con China que permitiría la venta de los activos estadunidenses de TikTok para continuar operando en Estados Unidos.

Empresas como CBS, Meta Platforms y las páginas editoriales del Washington Post y Los Angeles Times han realizado cambios editoriales u operativos tras la reelección de Trump que sientan las bases para una cobertura menos adversaria del presidente.

“Actualmente, hay un giro continuo hacia la derecha en gran parte de nuestros principales medios de comunicación en Estados Unidos”, afirmó Victor Pickard, profesor de política mediática y economía política en la Escuela de Comunicación Annenberg de la Universidad de Pensilvania. “Preveo que esto seguirá ocurriendo. No hay nada que lo contrarreste”.

La decisión del miércoles por la noche marca la segunda vez desde la reelección de Trump que Disney, la empresa matriz de ABC, toma medidas en respuesta a comentarios emitidos al aire.

En diciembre, ABC News acordó donar 15 millones de dólares a la biblioteca presidencial de Trump para resolver una demanda que este presentó por las declaraciones del presentador George Stephanopoulos en relación con las denuncias de abuso sexual presentadas contra Trump por la escritora E. Jean Carroll.

“Están todos aterrorizados”, dijo Steve Kroft, quien fue corresponsal de “60 Minutes” durante mucho tiempo, citando específicamente el noticiero nocturno. “Lo que más me asusta de esta administración es su mentalidad retaliativa, la de perseguir a sus enemigos. Y creo que claramente están atacando a los periodistas. Esa es su prioridad”.

Disney se negó a hacer comentarios. Reuters no pudo confirmar de forma independiente la rentabilidad del programa de Kimmel.

“Jimmy Kimmel tiene la libertad de hacer los chistes malos que quiera, pero una empresa privada no tiene la obligación de perder dinero produciendo un programa impopular”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “El pésimo producto de Jimmy Kimmel no es un problema de libertad de expresión; es un problema de talento”.

¿Por qué es una campaña contra el ‘sesgo’ en los medios?

La presión sobre los medios tradicionales surge después de que los conservadores lograron presionar a las plataformas digitales para que redujeran la moderación de contenidos que consideraron sesgados.

Elon Musk adquirió Twitter en 2022, plataforma que lo había vetado a Trump por “incitación a la violencia” tras los disturbios del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, y prometió restaurar la “libertad de expresión” en la plataforma.

Con el nombre “X”, Musk eliminó su equipo de Confianza y Seguridad en favor de un sistema que permite a sus usuarios verificar publicaciones y restableció las cuentas de conservadores que previamente habían violado las políticas de Twitter. Según una investigación de la Universidad de Queensland, el contenido de la plataforma se ha vuelto más derechista desde la adquisición.

Meta Platforms disolvió su programa de verificación de datos de terceros en los Estados Unidos, cambios que afectaron a Facebook, Instagram y Threads. La compañía eligió a Dana White, aliado de Trump y director ejecutivo de la compañia de artes marciales mixtas UFC, para su junta directiva, y elevó al destacado ejecutivo de políticas republicanas Joel Kaplan como jefe de asuntos globales.

“Hemos llegado a un punto en el que hay demasiados errores y demasiada censura. Es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión”, dijo el director ejecutivo Mark Zuckerberg en enero.

¿Cuál es el papel de la FCC?

Más allá de las licencias de transmisión, las fusiones de medios que involucran a emisoras locales requieren la aprobación de la FCC. David Ellison, hijo de Larry Ellison, un veterano partidario de Trump, ayudó a obtener la aprobación regulatoria para que su empresa Skydance Media adquiriera Paramount, con la promesa de que la cadena CBS reflejaría las diversas perspectivas ideológicas de la audiencia estadunidense.

Antes del acuerdo, Paramount pagó 16 millones de dólares para resolver una demanda de 2024 que Trump presentó por una entrevista en “60 Minutes” con la exvicepresidenta Kamala Harris, que, según él, ofrecía una visión distorsionada de su rival por la Casa Blanca. La FCC dijo que el acuerdo y la revisión regulatoria no estaban relacionados.

La semana pasada, la compañía anunció el nombramiento de su nuevo defensor de audiencias, Kenneth R. Weinstein, ex presidente y director ejecutivo del conservador Hudson Institute.

Se informa que Paramount está en conversaciones para adquirir el portal de noticias The Free Press —de tendencia conservadora y sionista— y nombrar a su fundadora, Bari Weiss, como líder de CBS News. La excolumnista de opinión del New York Times se ganó un gran apoyo nacional al desafiar lo que considera la “izquierda antiliberal” y el “wokismo”.

Ahora Paramount está preparando una oferta para adquirir Warner Bros Discovery, hogar de CNN, mientras que el gigante de la nube de Larry Ellison, Oracle, está en juego para comprar TikTok, lo que pondría una herramienta de comunicación clave que llega a 170 millones de estadunidenses en manos de un multimillonario conservador.

Al ser preguntada sobre las acusaciones de un giro a la derecha en CBS, una portavoz de Paramount, su empresa matriz, remitió a Reuters a los comentarios previos del director ejecutivo, David Ellison, sobre la neutralidad política de la cadena. “Somos una empresa de entretenimiento, ante todo”, declaró Ellison. “Todos —izquierda, derecha, jóvenes, mayores— son su público. No voy a estar en la posición de hacer declaraciones políticas sobre nada”.

¿Cooperar o ‘cuello’ con Trump?

Disney estaba intentando encontrar una forma de desactivar la reacción en las redes sociales contra los comentarios de Kimmel cuando Carr de la FCC aumentó la presión.

El regulador dijo que Kimmel engañó a los espectadores sobre la afiliación del presunto tirador con el movimiento Make America Great Again de Trump, e instó a las estaciones locales a contraatacar, lo que aumenta la posibilidad de que la FCC revoque las licencias de transmisión de las estaciones de televisión locales que no cumplan.

“Podemos hacerlo de la manera fácil o de la manera difícil”, dijo Carr en una entrevista con el podcaster conservador Benny Johnson el miércoles.

ABC retiró a Kimmel del aire después de que Nexstar Media Group, el mayor propietario de estaciones de televisión abierta en Estados Unidos, decidiera interrumpir el programa tras sus comentarios sobre Kirk. Sinclair, el mayor propietario de estaciones de televisión afiliadas a ABC en el país —y también un bastión de los medios conservadores—, hizo lo mismo. Varias filiales de ABC transmitieron un especial de Charlie Kirk el viernes en el horario habitual de Kimmel.

Nexstar necesitará la aprobación de la FCC para completar su anunciada adquisición por 6 mil 200 millones de dólares de Tegna, propietaria de 64 estaciones de televisión y superar el límite regulatorio de la agencia sobre la propiedad de estaciones.

“La decisión de suspender ‘Jimmy Kimmel Live!’ fue tomada unilateralmente por el equipo ejecutivo de Nexstar”, declaró Gary Weitman, director de comunicaciones de la compañía. “Y no se comunicaron con la FCC ni con ninguna agencia gubernamental antes de tomar esa decisión”.

¿Qué tel está la lucha legal contra la prensa?

Trump ha recurrido a los tribunales para atacar a los principales medios de comunicación por su cobertura desfavorable. Ha presentado nueve demandas civiles relacionadas con los medios desde 2020, incluyendo una demanda por difamación de 15 mil millones de dólares contra el New York Times y la editorial Penguin Random House, presentada esta semana, y una demanda de 10 mil millones de dólares contra el Wall Street Journal en julio.

El WSJ ha declarado que la demanda carece de fundamento. El Times afirmó que la demanda de Trump carece de fundamentos legales legítimos y constituye un intento de reprimir y desalentar el periodismo independiente.

Un juez federal rechazó el viernes la demanda del Times debido a su contenido, diciendo que una queja no es “un foro público para vituperios e invectivas” o “una plataforma protegida para enfurecerse contra un adversario” y le dio a Trump 28 días para presentar una queja enmendada.

Los expertos en la Primera Enmienda consideran estas medidas, en conjunto, como un intento generalizado de suprimir la libertad de expresión en Estados Unidos.

“La administración Trump se está volviendo cada vez más descarada en su abuso del poder gubernamental para silenciar a sus críticos”, declaró Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia, en un comunicado.

Si bien algunos conservadores han atacado a los críticos de Kirk, otros también han expresado su preocupación por el uso del poder del gobierno para suprimir la libertad de expresión.