Objetivo es que Tapachula sea centro de desarrollo: Claudia Sheinbaum

Excelsior

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el objetivo de su Gobierno es hacer de Tapachula, Chiapas, el centro del país y de Centroamérica, a través de la construcción de dos Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), la modernización del Puerto Chiapas y la conclusión en 2026 de la Línea K del Tren Interoceánico, conocida en esta entidad como la Línea de la Transformación, que va de Ixtepec, Oaxaca a Ciudad Hidalgo, Chiapas.

“Es muy importante el desarrollo de esta zona, quiere decir industrialización de diferentes formas y hacer de Tapachula —que ya lo es, pero es la visión— el centro, no solamente de Centroamérica, sino también de nuestro país, la primera frontera. La Secretaría de Marina está licitando dos Polos de Desarrollo para Bienestar aquí en Tapachula, que, junto con el Tren Interoceánico, la Línea de la Transformación y Puerto Chiapas se van a convertir en un desarrollo muy importante para los siguientes años”, anunció.

Ante 40 mil personas, Como parte de su gira de rendición de cuentas por su primer informe de Gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró que Chiapas tiene una inversión social por 45 mil 939 millones de pesos que beneficia a cada hogar de la entidad.

Sheinbaum destaca programas sociales

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, destacó que un millón 906 mil 955 chiapanecos y chiapanecas son beneficiarios de algún programa social de la Cuarta Transformación.

“¿Cuántas personas se benefician en Chiapas de los Programas de Bienestar en 2025? Un millón 906 mil 955. Hay más beneficiarios que familias en Chiapas, quiere decir que, al menos, un apoyo o dos se recibe por familia en el estado de Chiapas. Y es una inversión de 45 mil 939 millones de pesos que van directo a las familias chiapanecas”, celebró.

La jefa del Ejecutivo manifestó que dichos apoyos económicos son parte de los derechos sociales ya establecidos en la Constitución.

Como parte de las obras y proyectos que beneficiarán a Chiapas, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, enumeró la construcción del Tren Maya de carga. El Tren Interoceánico, que va de Ixtepec, Oaxaca, a Ciudad Hidalgo, Chiapas, el cual será inaugurado a mediados del próximo año. La modernización del Puerto Chiapas. La conservación de la Red Federal de Carreteras. La carretera Macuspana-Escárcega, que también pasa por Chiapas. La construcción del puente Rizo de Oro, la construcción de caminos artesanales y la carretera Palenque-Ocosingo.

En cuanto a la Producción para el Bienestar, Claudia Sheinbaum informó que el próximo año iniciará la compra con Precios de Garantía del café del Soconusco para las familias y productores de esta zona. También se va a adquirir una fábrica, una planta para producir harina de maíz.