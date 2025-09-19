Pepe Chedraui descartó cambios en su gabinete

María Tenahua
El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, aseguró que no tiene en análisis cambios en su gabinete, a unas semanas de su primer informe.
La fecha será el 15 de octubre en el auditorio de la Reforma a las 12:00, en la zona de Los Fuertes, donde está invitado el gobernador, Alejandro Armenta Mier.
Finalmente, Chedraui Budib convocó a los ciudadanos que, en caso de retirar cantidades grandes de dinero, solicitar el acompañamiento bancario, para evitar los asaltos.
You may also like
-
Coordinación de Protección Civil de Puebla ha trabajado con efectividad: Armenta Mier
-
Video: 8 años del fallecimiento de una mujer y su hija en el sismo de 2017
-
Detuvimos el vehículo del posible responsable que abandonó el cuerpo en Analco: Pallares Miranda
-
Operador de Gamesa provoca choque por manejar con su celular en la mano
-
BUAP participa en simulacro nacional