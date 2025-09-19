Pepe Chedraui descartó cambios en su gabinete

María Tenahua

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, aseguró que no tiene en análisis cambios en su gabinete, a unas semanas de su primer informe.

La fecha será el 15 de octubre en el auditorio de la Reforma a las 12:00, en la zona de Los Fuertes, donde está invitado el gobernador, Alejandro Armenta Mier.

Finalmente, Chedraui Budib convocó a los ciudadanos que, en caso de retirar cantidades grandes de dinero, solicitar el acompañamiento bancario, para evitar los asaltos.