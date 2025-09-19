Coordinación de Protección Civil de Puebla ha trabajado con efectividad: Armenta Mier

Erika Méndez

La coordinación de Protección Civil Puebla ha trabajado con efectividad, al atender diferentes desastres con inmediatez, indicó el gobernador, Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, reconoció a los elementos en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2025, señaló que han dado respuestas contundentes ante las emergencias.

Dijo que ejemplo de ello es la tarea oportuna durante la temporada de incendios, que permitió brindar atención a 400 y ninguno se salió de control, se logró una disminución de 65% en las afectaciones en zonas boscosas.