Atlixco impulsa cultura y tradiciones con actividades familiares.

El Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, a través de la Dirección de Cultura, anunció un programa de actividades artísticas y comunitarias que busca fortalecer la identidad y tradiciones del Pueblo Mágico.
La cartelera incluye teatro, música, danza, artes plásticas y talleres, con mensajes sobre salud, cartonería mexicana y leyendas nacionales.
Entre las actividades destacan:
- 20 sept., 18:00 h, Casa de Cultura Acapetlahuacan: obra “Atlixco, yo te llevo en el corazón”.
- 22 sept., 17:00 h: exposición de cartonería “Juguetes Mexicanos”.
- 25 sept., 20:00 h, Zócalo: danzas folclóricas “Raíces que danzan”.
- 25 sept., 17:00 h, Casa de Cultura Metepec: “La leyenda del Águila y el Nopal”.
- Presentaciones en primarias de la cabecera y juntas auxiliares con las obras “Cuerpo sano, vida sana” y “Crónicas de un perro callejero”.
Con este programa, Ariadna Ayala refrenda su compromiso de acercar el arte y la cultura a las familias, promoviendo orgullo e identidad en la comunidad.
